È stato convalidato l’arresto di Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, l’operaio di 32 anni che venerdì scorso ha pestato a morte l’ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu in strada, a Civitanova Marche (Macerata). Davanti al giudice per le indagini preliminari di Macerata, Claudio Bonifazi, nell’udienza di convalida che si è tenuta nel carcere anconetano di Montacuto, l’uomo, assistito dall’avvocata Roberta Bizzarri, ha “collaborato, ha chiesto scusa e ha chiarito che non c’è stata alcuna motivazione di tipo razziale”. Come riporta La Repubblica Ferlazzo aveva subito un ricovero in Tso con la diagnosi di tossicodipendente aggressivo con disturbo di personalità, una sindrome bipolare, comportamenti psicotici. Per questo sua madre Ursula era amministratrice di sostegno. Non si può escludere al momento che i magistrati possano decidere di ascoltare la madre dell’uomo ed effettuare verifiche.

La Procura di Macerata, comunque, non ha contestato alcuna aggravante di tipo razziale. Ferlazzo, secondo quanto riferito dalla legale, ha spiegato al giudice che “a prescindere dal colore della pelle avrebbe comunque commesso quel gesto ‘bruttissimo’. Anche la Procura concorda in questo e non ha contestato alcuna aggravante di questo tipo”. All’udienza di convalida davanti al gip Bonifazi era presente anche il pm e procuratore di Macerata facente funzione Claudio Rastrelli, che subito dopo l’omicidio era arrivato sul posto.

Secondo la ricostruzione Alika Ogorchukwu è stato seguito dall’aggressore che poi lo ha colpito prima con la sua stampella – la vittima era claudicante a seguito di un incidente stradale – facendolo cadere a terra e “poi a mani nude” per tre o quattro minuti, fino alla morte. Dopo averlo tramortito “gli ha sottratto il telefono cellulare”. Ferlazzo si è giustificato sostenendo che Ogorchukwu aveva chiesto con insistenza l’elemosina alla sua fidanzata e l’aveva “tenuta per un braccio”. Martedì l’autopsia sul corpo della vittima stabilirà se sono stati quei colpi duri e ripetuti o il soffocamento a interrompere il battito cuore dell’ambulante 39enne, schiacciato dal peso e dalla furia di Ferlazza