È la finale che tutti attendevano fin dalla vigilia: Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Le semifinali dell’Atp 250 di Umago hanno espresso il loro verdetto e come da pronostico le prime due teste di serie del torneo hanno raggiunto l’atto decisivo. Ora sarà sfida per il titolo questa sera, domenica 31 luglio, alle 20. I precedenti tra i due parlano di un uno pari: lo spagnolo vinse a Parigi Bercy nel 2021, mentre Sinner ha trionfato poco meno di un mese fa sull’erba di Wimbledon. La sfida odierna è la prima sulla terra rossa. Alcaraz ha perso soltanto sei partite in stagione di cui tre contro tennisti azzurri: Matteo Berrettini, appunto Sinner e Lorenzo Musetti. Dopo il match con Giulio Zeppieri ha parlato di “incubo italiano” dichiarando che è intenzionato a interromperlo.

In quello che è già un torneo storico per i nostri colori, tre italiani in semifinale in un torneo Atp non si vedevano dal 1987 a Saint-Vincent, mancherebbe solo la ciliegina sulla torta per completare la festa. Sinner arriva all’appuntamento fiducioso dopo il successo sul connazionale Franco Agamenone per 6-1 6-3. L’altoatesino ha avuto vita facile dell’italo argentino, ma è consapevole che nella sfida con Alcaraz questo livello di gioco non sarà sufficiente: “Devo alzare il mio livello per vincere, mi preparo al meglio”. Più complicato è stato l’incontro dello spagnolo con Zeppieri. L’azzurro ha giocato una partita magistrale giocando alla pari con il tennista iberico e dovendo arrendersi a causa dei crampi nell’ultimo set. Il punteggio in favore del 19enne di El Palmar è stato 7-5 4-6 6-3. Per Zeppieri e Agamenone rimane la consapevolezza di aver giocato un grande torneo che a entrambi permette di fare un importante salto in avanti nella classifica mondiale.

Dove vedere l’Atp 250 di Umago in tv e streaming

La finale di Sinner all’Atp 25o di Umago è visibile in diretta e in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Inoltre, la kermesse croata va in onda su Sky Sport Tennis (canale 205) e su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky e 472-482 del digitale terrestre). È possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sul sito www.supertennis.tv, oppure tramite la piattaforma Supertennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). Infine, l’assalto al titolo dell’altoatesino è fruibile su Sky Go e sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Domenica 31 luglio

Sinner-Alcaraz ore 20