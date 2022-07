L’Atp di 250 Umago in Croazia sta regalando gioie ai tennisti italiani. Sono tre gli azzurri in semifinale, come non succedeva dall’agosto 1987 nel torneo ATP di Saint-Vincent, in Valle d’Aosta. In quel caso si trattava di Francesco Cancellotti, Paolo Canè e Claudio Pistolesi, ma il torneo fu vinto dall’unico straniero, il cileno Pedro Rebolledo. Oggi tocca a Jannik Sinner, Giulio Zeppieri e Franco Agamenone nella speranza che l’epilogo possa essere diverso rispetto a 35 anni fa. Pronto a rovinare la festa c’è Carlos Alcaraz. Testa di serie numero 1 del torneo, lo spagnolo è in grande condizione e deve essere considerato il favorito d’obbligo. A favore degli azzurri c’è l’ultimo precedente tra Alcaraz e Sinner, a Wimbledon dove l’altoatesino trionfò in 4 set. Prima di vedere un’eventuale finale tra i due giocatori più attesi, però, bisogna disputare le semifinali. Lo spagnolo affronta Zeppieri alle 17:30 di oggi, sabato 30 luglio. Il derby Sinner-Agamenone, invece, è in programma sempre sabato 30 luglio, ma alle 20.

Una cosa è certa: almeno un italiano giocherà la finale. La grande rivelazione del torneo è Agamenone. L’italiano nato in Argentina non aveva mai vinto una partita nel circuito maggiore Atp prima dell’appuntamento croato. Il tennista che dal 2020 vive a Lecce nei quarti ha sconfitto Marco Cecchinato 6-2 6-1, vincitore a Umago e semifinalista al Roland Garros nel 2018 e che negli ottavi aveva eliminato Lorenzo Musetti. Sinner, invece, ha regolato 6-4 7-6 lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Alla prima semifinale della carriera in un torneo Atp è anche il 2oenne Zeppieri che nel turno precedente ha avuto la meglio dello spagnolo Bernabe Zapata Miralles per 7-5 6-4. Infine, Alcaraz ha liquidato 6-0 6-4 l’argentino Facundo Bagnis. I colori azzurri gioiscono anche grazie a Simone Bolelli e Fabio Fognini che hanno raggiunto la finale nel doppio maschile e sabato 30 luglio alle 21:20 affrontano l’inglese Lloyd Glasspool e il finnico Harri Heliövaara.

Dove vedere l’Atp 250 di Umago in tv e streaming

Le performance degli italiani all’Atp 250 di Umago sono visibili in diretta e in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Inoltre, la kermesse croata è va in onda anche su Sky Sport Tennis (canale 205) e su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky e 472-482 del digitale terrestre). È possibile seguire il torneo anche in diretta streaming sul sito www.supertennis.tv, oppure tramite la piattaforma Supertennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). Infine, l’evento è fruibile su Sky Go e sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Sabato 30 luglio

Alcaraz-Zeppieri ore 17:30

Sinner-Agamenone ore 20

Bolelli/Fognini-Glasspool/Heliövaara ore 21:20