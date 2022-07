Il popolo ferrarista, anzi tutti gli appassionati di Formula 1, sono ancora increduli per la strategia messa in atto dal muretto della Rossa durante il Gran Premio d’Ungheria. Una serie incredibile di scelte sbagliate che hanno confinato Carlos Sainz in quarta e Charles Leclerc in sesta posizione, mentre Max Verstappen con una Red Bull perfetta rimontava dalla decima alla prima posizione. Uno dei primi a commentare stupito è stato l’ex pilota Romain Grosjean, che su Twitter ha scritto: “Ferrari strategy”, seguito dagli emoticon stupiti con la testa in fiamme. Anche l’attaccante della Lazio Ciro Immobile si è sfogato su Instagram: “Non era facile sbagliare tutto. Noi ci siamo riusciti”. Severo ma giusto, come gli sfottò apparsi in rete. “Ma sono del mestiere questi?”, ha scritto un utente, parafrasando una battuta di Checco Zalone in Quo vado?. Citazioni anche da Aldo, Giovanni e Giacomo, nello specifico Tre uomini e una gamba: “Non sono professionisti, sono presi dalla strada”. Il riferimento è sempre agli uomini del muretto Ferrari.

