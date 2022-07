Jannik Sinner è pronto per giocare la semifinale all’Atp 250 di Umago: il derby con Franco Agamenone in quello che è già un torneo storico per gli italiani in quanto tre azzurri hanno raggiunto il traguardo. Negli ottavi l’altoatesino aveva incontrato lo spagnolo Jaume Munar superandolo per 6-4 6-4. Proprio in quel match il 20enne di Sesto Pusteria è stato protagonista di un gesto di grande sportività. Sul punteggio di 6-4 4-3 30-0 in suo favore, Sinner si è cimentato nel serve & volley, ma non ha chiuso il punto con la prima volée. Munar ha perciò potuto tentare un passante che il nostro giocatore è riuscito a intercettare e spedire dall’altra parte del campo. Nel farlo, però, ha urtato la racchetta contro la rete. Il giudice di sedia, seppur a due passi, non si è accorto della scorrettezza assegnando il punto all’altoatesino. A accorgersene è stato lo spagnolo che ha chiesto all’arbitro l’assegnazione del quindici. Il giudice di sedia ha chiesto conferma a Sinner che sportivamente ha ammesso di aver colpito la rete prendendosi gli applausi dell’avversario e del pubblico presente.

One of the good ones ????@janniksin with a moment of wonderful sportsmanship at the #CroatiaOpenUmag! pic.twitter.com/ugKvJCQJ3q — Tennis TV (@TennisTV) July 27, 2022