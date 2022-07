Il circuito dell’Hungaroring è pronto ad ospitare il 13esimo appuntamento della stagione di Formula 1. Gli occhi sono puntati sulla Ferrari e su Charles Leclerc in cerca di riscatto dopo lo zero in Francia. Il monegasco deve recuperare 63 punti in classifica piloti a Max Verstappen. Per farlo dovrà affidarsi alla velocità della sua monoposto che negli ultimi due gran premi (Austria e Francia) si è dimostrata la migliore in gara. Punta in alto anche Carlos Sainz che dopo la bella rimonta al Paul Ricard vuole ottenere il secondo successo stagionale e della carriera.

Il Cavallino se vuole conquistare il Mondiale piloti con Leclerc non può più permettersi errori. A Verstappen, infatti, è sufficiente giungere sempre secondo in tutte le ultime dieci competizioni ottenendo sempre il giro veloce per portare a casa il titolo. Più accessibile è la rimonta nella graduatoria costruttori dove la Rossa deve rimontare 82 punti, ma con due frecce nel proprio arco e una vettura così prestazione nulla è ancora precluso. Ecco orari e dove vedere qualifiche e gara.

Questi gli orari

Palinsesto Sky (Dirette)

Sabato 30 luglio

Prove Libere 3: 13 – Sky Sport Formula 1 e Sky Sport Uno

Qualifiche: 16 – Sky Sport Formula 1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4k

Domenica 31 luglio 2022

Gara: 15 – Sky Sport Formula 1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4k

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 30 luglio

Qualifiche: 18:30

Domenica 31 luglio

Gara: 18:00

Classifica piloti

Verstappen 233 punti, Leclerc 170, Pérez 163, Sainz 144, Russell 144, Hamilton 127, Norris 70, Ocon 56, Bottas 46, Alonso 37, Magnussen 22, Ricciardo 19, Gasly 16, Vettel 15, Schumacher 12, Tsunoda 11, Zhou 5, Stroll 4, Albon 3 e Latifi 0.

Classifica costruttori

Red Bull 396, Ferrari 314, Mercedes 270, Alpine 93, McLaren 89, Alfa Romeo 51, Haas 34, AlphaTauri 27, Aston Martin 19 e Williams 3.