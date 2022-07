Sono 49.571 i nuovi casi di positività al Covid registrati sabato 30 luglio in Italia, frutto di 290.013 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività cala di conseguenza al 17,1%. Il bollettino del ministero della Salute registra però altri 121 decessi. Cala la pressione sugli ospedali: rispetto a venerdì ci sono 166 pazienti in meno ricoverati in area medica. In un giorno calano di 18 unità anche i posti letto occupati da positivi in terapia intensiva, con 28 ingressi nelle ultime 24 ore. Attualmente i ricoverati con sintomi sono 10.602, mentre 382 persone con il Covid si trovano nei reparti di rianimazione.

Si conferma la flessione dei contagi iniziata nella seconda metà di luglio: questa settimana sono finora 339.797 i positivi registrati, contro i 457.852 accertati dal lunedì al sabato della scorsa settimana. Invece, due settimane fa i casi intercettati in sei giorni erano stati addirittura 584.227. Si tratta di una riduzione dei contagi di oltre un terzo. Gli attualmente positivi sono 1.286.726, i decessi da inizio pandemia 172.003. Sono 86.714 le persone guarite in Italia nelle ultime 24 ore dopo essere risultate positive al Covid.