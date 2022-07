Break e contro-break. Il prossimo 3 agosto è il compleanno di Paolo Bertolucci: quale migliore occasione per Adriano Panatta per “vendicare” il tweet di auguri pubblicato lo scorso 9 luglio dal suo storico compagno di doppio. “Nonne di tutta Italia ricordatevi di fare gli auguri al vecchio Panatta. Oggi è il suo compleanno!”, aveva scritto Bertolucci. Il vincitore del Roland Garros 1976 ha saputo aspettare e preparare la sua geniale risposta. Come? Con un sondaggio: “Volevo ricordare a tutti che il 3 Agosto è il compleanno di Paolo Bertolucci. Vorrei fargli un regalo e sono indeciso tra: maxi confezione di pannoloni; apparecchio Amplifon; 10 scatole di Prostamol; salvavita Beghelli“, ha scritto Panatta in un tweet. Scatenando poi la fantasia dei suoi follower: “Si accettano consigli”. Qualche ora dopo è arrivata la risposta di Bertolucci: “Caro Adriano, il tentativo di riciclare i regali ricevuti per il proprio compleanno é un gesto misero, squallido e sordido“. I due danno spettacolo su Twitter come sul campo da tennis.

