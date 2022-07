Paolo Bertolucci e Adriano Panatta non deludono mai. I due ex tennisti, amici da una vita non perdono occasione per mostrare al mondo la loro ironia e il loro splendido rapporto di amicizia. Oggi Panatta festeggia il suo compleanno: sono 72 anni per il vincitore del Roland Garros 1976. Bertolucci ha colto l’opportunità per provocare allegramente il suo compagno di mille battaglie sportive annunciando su Twitter: “Nonne di tutta Italia ricordatevi di fare gli auguri al vecchio Panatta. Oggi è il suo compleanno!”. Panatta assorbita la provocazione ha risposto da par suo: “Ha parlato il pischello… Spero ti venga una colite domani mentre commenti la finale di Wimbledon. Brutta merdaccia!!”. Nel tennis si parlerebbe di break e contro-break.