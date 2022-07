Matteo Salvini definisce “fake news” la ricostruzione apparsa oggi su La Stampa in merito a un presunto ruolo russo, nella caduta del governo, con la complicità della Lega (e dei propri ministri). “La situazione è gravissima – ha detto il segretario del Carroccio – a breve arriveranno smentite istituzionali”. A difendere Salvini, anche Antonio Tajani di Forza Italia: “La vicenda dimostra che il Pd è in difficoltà e che è in atto una campagna denigratoria contro il centrodestra”. Francesco Lollobrigida, capogruppo di FdI alla Camera, ha chiesto invece “chiarimenti”, sottolineando che “sono sicuro che nessuna forza politica in Italia abbia remato contro il governo”.