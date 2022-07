È lunga la tradizione dei cani impiegati in ogni tipo di salvataggio, nelle situazioni più disparate e a volte pericolose. In questo caso due cani – come racconta Marcovalerio Cervellini della Polizia postale su Facebook – hanno portato a termine un intervento molto impegnativo insieme ai bagnini per un pedalò affondato davanti alla spiaggia delle Saline di Palinuro (Salerno). Cinque ragazzi tra i 25 e i 30 anni sono stati salvati da due cani bagnini della Scuola Italiana Cani Salvataggio, che sono intervenuti insieme ai bagnini del vicino stabilimento balneare. L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, a 250 metri a largo della spiaggia delle Saline a Palinuro, in provincia di Salerno.

Il pedalò era affondato per tre quarti e i cinque ragazzi che erano a bordo sono caduti in acqua e si sono dovuti aggrappare alla superficie rimasta a galla. Due ragazze, una delle quali non sapeva nuotare, sono andate nel panico. Immediato, rende noto la Scuola italiani cani salvataggio, l’intervento i Dylan e Vita, due golden retriver in servizio presso la postazione di sicurezza SICS che in pochi minuti hanno raggiunto l’imbarcazione affondata. Velocissimi ed rassicuranti i cani, muniti della speciale imbragatura galleggiante, ha permesso ai ragazzi di mantenersi a galla fino al trasbordo su due pattini di salvataggio, intervenuti dallo stabilimento Urlamare. I conduttori dei due cani si chiamano Giancarlo Erman e Antonio Caponetti. “I cani – ha spiegato Roberto Gasbarri, responsabile della Sicss – grazie ai corsetti salvagente sono diventati delle specie di “boe” alle quali le due ragazze che non sapevano nuotare sono rimaste aggrappate tutto il tempo necessario prima dell’arrivo del pattino di salvataggio”.