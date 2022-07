Torna e conquista subito una finale. Matteo Berrettini si è imposto agevolmente sull’austriaco Dominic Thiem, n.274 del mondo in gara con il ranking protetto, con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e 17 minuti di gioco nella semifinale dell’Atp 250 di Gstaad.

Il 26enne romano, n.15 del ranking e secondo favorito del seeding, affronterà domenica il norvegese Casper Ruud, n.5 del ranking e primo favorito del seeding, nonché campione in carica, che ha sconfitto 6-2 6-0 Ramos Vinolas in poco più di un’ora di gioco. L’inizio della finale è fissato alle 11.30.

Berrettini, rientrato nel torneo svizzero sulla terra rossa dopo lo stop per Covid a Wimbledon, è in serie positiva da 12 partite che gli sono già valse i titoli di Stoccarda e del Queen’s. “Penso che sia stato il mio miglior match della settimana, ho dovuto alzare il livello perché so che qualità aveva il mio avversario. Se ho mostrato maggiore energia è merito anche di Thiem, che mi ha stimolato”, ha detto Berrettini ai microfoni di Sky Sport.

“Chi preferirei affrontare in finale? Ho già battuto due ex campioni del torneo – ha aggiunto – ma in finale sicuramente ne troverò un altro: Ramos-Vinolas ha vinto nel 2019, Ruud nel 2021. E io ho vinto nel 2018. Sarà dura”.