Il coronavirus continua a correre tra la popolazione. Sono 71.075 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 155 i morti a causa della malattia. Il tasso di positività quindi, con 341.191 tamponi effettuati, è al 20,8% in calo rispetto a ieri quando la percentuale era al 22%. Nella giornata di giovedì 21 luglio, infatti, c’erano stati 80.653 contagiati con 366mila tamponi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Secondo i dati sono in calo i ricoveri negli ospedali italiani: cinque in meno i pazienti nelle terapie intensive, con 43 ingressi giornalieri (405 i pazienti totali). Mentre nei reparti ordinari sono ricoverate 10.944 persone, 40 in meno rispetto a ieri.

A oggi quindi i casi totali da inizio pandemia sono 20.539.016. Gli attualmente positivi sono invece 1.449.439 di cui 1.438.090 in isolamento domiciliare. Da segnalare, rispetto alle note del bollettino, la specificazione fatta dalla Regione Sicilia: dei 5.097 casi confermati oggi, 600 sono relativi a giorni precedenti al 21 luglio. Stesso discorso per i decessi: 20 sono riferiti a giorni precedenti tra il 10 e il 21 luglio.

Rispetto alla scorsa settimana, quindi, si conferma la flessione della curva: venerdì scorso, su un numero maggiore di test (391.008 tra antigenici e molecolari), i positivi erano stati 96.384, con un tasso di positività che si attestava al 24,7%.