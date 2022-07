“Oggi il voto sarà legato ai contenuti dell’intervento di Draghi. La mia previsione è che il governo ne uscirà con una maggioranza più forte di quella di giovedì. E’ inimmaginabile che il Paese si concentrasse sulla campagna elettorale e non sui problemi dell’Italia. Il mio auspicio che sia un intervento netto e chiaro per limitare le forze politiche”. Così il deputato di Azione, Matteo Richetti, fuori Palazzo Madama. “Io parlo di una maggioranza forte nei numeri che non esiste sul piano politico. Esiste solo la credibilità internazionale di Draghi – ha continuato -. Il campo largo oramai è un’illusione ottica, non bisogna concentrarci solo sulle alleanze ma sulle questioni da portare avanti: 5 provvedimenti per 5 mesi per il bene dell’Italia”.