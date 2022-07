Ancora cori contro Francesco Acerbi: il difensore è stato presa di mira anche durante l’ultimo allenamento della Lazio ad Auronzo di Cadore, negli ultimi scampoli di ritiro biancoceleste. “Acerbi è pregato di recarsi verso l’uscita“, urlavano alcuni sostenitori presenti in tribuna. Il 34enne è stato contestato anche lo scorso di 10 luglio e sembra avere ormai deciso di lasciare la Capitale. Le ruggini sono cominciate nel corso della stagione, quando Acerbi è stato accusato di scarso impegno. Il difensore ha replicato con un “delle critiche non me ne frega niente”. Era dicembre, poi ci sono stati altri episodi e altre risposte, ad esempio sulla scarsa affluenza di pubblico all’Olimpico. Una parte della tifoseria, però, è ancora con lui.

Maurizio Sarri è stato costretto a intervenire, interrompendo la seduta per andare direttamente a parlare con i tifosi. Il tecnico ha chiesto ai contestatori di smetterla con la contestazione e il suo gesto è stato accolto dall’applauso di tutti i presenti. Alla fine, grazie a Sarri, i cori sono terminati e l’allenamento è ripreso normalmente. Restano però le tensioni: i sostenitori biancocelesti sono insoddisfatti per come è stata finora rinforzata la rosa. Dal canto suo, Sarri cerca di tenere il gruppo unito e spera di avere presto buone notizie dal mercato.