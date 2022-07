Il mercato della Roma ha entusiasmato i tifosi giallorossi: dopo Nemanja Matic, Mehmet Zeki Celik e Mile Svilar è arrivato anche Paulo Dybala. Sponda Lazio, invece, i sostenitori finora non hanno apprezzato gli acquisti della società. I biancocelesti hanno chiuso ben 6 operazioni: Luís Maximiano, Alessio Romagnoli, Nicolò Casale, Mario Gila, Marcos Antonio e Matteo Cancellieri. Nessun nome che entusiasma la piazza però. E il malcontento emerge dalla vendita degli abbonamenti: solo 8mila per i biancocelesti, mentre sono 36mila quelli giallorossi.

Cifre che hanno fatto arrabbiare Claudio Lotito: il presidente laziale non si è trattenuto e ha evidenziato il divario di abbonati con la Roma. “Ma gli abbonamenti quando li fate? Siamo a 8mila abbonamenti, la Roma sta a 36mila”. Dichiarazioni che non hanno fatto altro che alimentare le tensioni con i tifosi. E i supporter giallorossi ne hanno approfittato: uno di loro, fingendosi tifoso laziale, ha telefonato a Lotito accusandolo di non comprare nessuno, mentre la Roma ha acquistato Dybala. Parole a cui Lotito ha reagito con insulti, anche gravi.

Ecco la conversazione:

Lotito: “Pronto?”

Tifoso: “A’ presidé, ma questi hanno preso Dybala, ma quando compri i giocatori, oh?”

L: “Ma tu non c’hai un ca**o da fà, testa de ca**o”

T: “Ho capito, a’ presidè, ma non è possibile”

L: “Cogli**e, cogli**eee! A’ rincogli**ito!”

T: “Ma non è possibile, questi comprano, comprano… oh, ma te chi stai a comprà?”

L: “Porta tu’ sorella e tu’ madre…”