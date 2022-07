È accusata di aver rubato 100mila euro dalle casse dell’ufficio postale di Carignano, nel Torinese, dove aveva preso servizio solo pochi mesi fa. Per questo la direttrice della filiale territoriale è stata denunciata e sospesa dal servizio: a dare la notizia, confermata da Poste Italiane, è La Stampa. A lanciare l’allarme sono stati proprio gli impiegati, insospettiti dal fatto che il conto degli incassi quotidiani non quadrava più: prima solo una volta ogni tanto, poi gli ammanchi sono diventati costanti. Così, hanno iniziato a sospettare qualcosa: i sospetti si sono subito concentrati sull’ufficio, anche perché non erano stati registrati movimenti sospetti da parte di persone esterne alla filiale. E, analizzando i fatti, hanno realizzato che i furti erano iniziati proprio in coincidenza con l’arrivo della nuova direttrice.

Ovviamente non è stato facile per loro puntare il dito contro la nuova arrivata, tanto più in una piccola realtà di paese, ma alla fine hanno deciso di denunciare tutto ai carabinieri. Così sono scattate le indagini e i militari hanno iniziato a stringere il cerchio intorno alla nuova direttrice: com’era possibile che proprio lei non si fosse accorta di nulla? Gli inquirenti hanno così raccolto una serie di prove a sostegno dell’accusa e hanno messo poi la donna di fronte alle sue responsabilità: lei ha provato a difendersi, ma Poste Italiane ha tempestivamente provveduto a sospenderla dall’incarico. “Si sta collaborando con le forze dell’ordine per le indagini in corso e intende rassicurare i propri clienti. In caso emergessero danni patrimoniali, provvederà al rimborso a tutti gli aventi diritto“, ha assicurato l’ente in una nota. Ora l’ormai ex direttrice dovrà difendersi in tribunale.