Una squadra del Medio Oriente ha offerto un contratto da 250 milioni per due anni a Cristiano Ronaldo. Secondo Cnn Portugal, è questa l’offerta choc che è stata presentata all’entourage del calciatore. Al Manchester United andrebbero 30 milioni, mentre l’agente Jorge Mendes intascherebbe 25 milioni di commissione. Il portoghese, però, avrebbe già rifiutato.

Il 5 volte pallone d’oro ha inizio luglio ha manifestato la volontà di lasciare i Red Devils. La settimana scorsa, Ronaldo non si è presentato in ritiro e poi non è partito per il tour pre-stagionale in Thailandia con la squadra. Dal canto suo, l’allenatore Erik ten Hag ha ribadito che il giocatore fa parte dei suoi piani: “Non vedo l’ora di lavorare con lui – le sue parole – Cristiano non è in vendita, è nei nostri piani e vogliamo vincere insieme”.

Il portoghese, però, non sembra intenzionato a restare a Manchester, ma vorrebbe cambiare aria rimanendo in un top club d’Europa. Per questo avrebbe già rifiutato l’offerta arrivata dall’Arabia Saudita, nonostante le cifre folli: CR7 guadagnerebbe circa 4 euro al secondo, addirittura 14mila ogni ora.