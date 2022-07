Francesco De Gregori è risultato positivo al covid. Alcune date del tour con Antonello Venditti verranno posticipate: il 26 luglio a Marostica, Piazza Castello (Summer Festival) si terrà il recupero del concerto previsto il 14 luglio 2022, il 3 agosto a Treviso all’Arena della Marca si recupererà del concerto previsto il 18 luglio 2022 e il 17 agosto a Cattolica all’Arena della Regina in scena il live previsto il 16 luglio 2022.

Ecco la scaletta dei live:

1. Bomba O Non Bomba (Venditti al pianoforte) 2. La leva calcistica della classe ’68 (De Gregori alla chitarra) 3. Modena 4. Bufalo Bill 5. La Storia 6. Peppino 7. Generale (De Gregori alla chitarra) 8. Sotto il Segno Dei Pesci (Venditti al pianoforte, De Gregori alla chitarra) 9. Che Fantastica Storia è La Vita 10. Dolce signora che bruci (versione acustica: De Gregori alla chitarra) Sul palco solo De Gregori: 11. Alice (De Gregori alla chitarra) 12. Sangue su sangue 13. Santa Lucia (De Gregori alla chitarra) Venditti & De Gregori sul palco: 14. Canzone (Cover Lucio Dalla) Sul palco solo Venditti: 15. Sara (Venditti al piano) 16. Ci Vorrebbe Un Amico 17. Notte prima degli esami (Venditti al piano) Venditti & De Gregori sul palco: 18. Pablo (De Gregori alla chitarra) 19. La donna cannone 20. Unica Sul palco solo De Gregori: 21. Rimmel 22. Titanic Sul palco solo Venditti: 23. Giulio Cesare 24. Alta marea 25. In questo mondo di ladri Venditti & De Gregori sul palco: 26. Sempre e per sempre 27. Roma capoccia BIS1 – Venditti & De Gregori sul palco: 28. Il Vestito del Violinista 29. Ricordati di me 30. Viva l’Italia BIS2 – Venditti & De Gregori sul palco: 31. Buonanotte Fiorellino (Venditti al piano) 32. Grazie Roma