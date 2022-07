Aveva lasciato il Movimento 5 stelle nel pieno della crisi del governo Conte 2, ora segue Luigi Di Maio nel nuovo gruppo “Insieme per il futuro”. Proprio mentre la tensione nella maggioranza rimane molto alta, il deputato Emilio Carelli ha annunciato che aderisce a Ipf e dunque segue il ministro degli Esteri nella sua operazione di scissione. “Aderisco con convinzione”, ha dichiarato, “perché lo ritengo un progetto politico serio ed uno spazio liberale in cui possono avere ancora senso tutte quelle battaglie civili che avevo condiviso ed abbracciato quattro anni fa, accettando l’invito di Di Maio ad assumere un impegno diretto nel Movimento 5 stelle di allora”.

Carelli, tra i fondatori del Tg5, vicedirettore di Tgcom24 e poi primo direttore di SkyTg24, era stato candidato nel 2018 per il M5s e, all’epoca del governo gialloverde, era tra i fedelissimi dell’allora capo politico Di Maio. Poi lo strappo a inizio 2021. Un addio al Movimento perché, ha ribadito oggi, “aveva perso la sua anima e la sua identità“. E ha aggiunto: “È questo lo spazio politico in cui prestissimo sono certo si incontreranno e collaboreranno tutte le forze politiche e tutti i moderati e riformisti che hanno a cuore non le prossime elezioni ma il futuro delle prossime generazioni. Tra questi spero ci sarà Luigi Brugnaro, eccellente sindaco e politico di qualità, col quale ho fatto un tratto di strada assieme, strada che richiede oggi nuovi percorsi e nuovi approdi”. A giugno 2021 infatti, Carelli aveva aderito a “Coraggio Italia” ed era uscito, stando a quanto riportato sul sito di Montecitorio, il 23 giugno scorso: ovvero lo stesso giorno della scissione di Di Maio dal Movimento.

Il ministro degli Esteri, dopo aver diffuso una foto con il deputato, ha diffuso una nota di “bentornato”: “Riprendiamo insieme quel percorso iniziato già nel 2018, dando spazio alle idee e alla concretezza. Insieme per il Futuro è una comunità aperta, che mette al primo posto il bene del Paese. Oggi più che mai serve serietà e maturità per affrontare questa fase emergenziale. E il tuo contributo sarà fondamentale”.