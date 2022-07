“In queste ore assistiamo a un circo. Noi non sosteniamo questa maggioranza e non invidiamo quelli che per non mollare le poltrone di governo subiscono”. Lo afferma il capogruppo Fdi, Francesco Lollobrigida, nell’Aula della Camera. “L’emergenza ora è tornare alle urne il prima possibile, se no il Paese si affossa”, ha concluso. I deputati Fdi hanno urlato in coro “elezioni, elezioni”.