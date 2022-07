Il Bayern Monaco è pronto per sferrare l’assalto decisivo per Matthijs De Ligt. Oggi, lunedì 11 luglio, a Torino è atteso il dirigente sportivo dei bavaresi, Hasan Salihamidzic, per quello che potrebbe essere l’incontro finale di questa trattativa. Peraltro, nel capoluogo piemontese il suo nome è conosciuto: tutti ricordano le sue falcate sulla fascia in bianconero dove giocò per quattro anni. L’obiettivo del dirigente bosniaco è allentare le resistenze bianconere. Federico Cherubini e il suo staff dal conto loro sono disposti a cedere il giocatore, ma a determinate condizioni. La Juventus attende un’offerta concreta che si avvicini ai fatidici 100 milioni richiesti per il difensore olandese. Il Bayern, però, non vuole spingersi oltre i 70 milioni di euro più bonus. Intanto, oltre alla corte tedesca deve gestire anche quella inglese che oltre al Chelsea vede il possibile inserimento delle due squadre di Manchester.

Nel frattempo, De Ligt si è regolarmente presentato all’allenamento della squadra e ha firmato autografi ai tifosi che l’hanno invitato a rimanere a Torino. L’olandese, però, deve far fronte con una proposta allettante. Secondo i giornali tedeschi, il Bayern è pronto a offrirgli 18 milioni lordi più bonus; mentre i bianconeri per il rinnovo salirebbero dagli 8 milioni attuali a 12 che però rimangono molti meno di quelli intavolati dai campioni di Germania. De Ligt ha già avuto un colloquio con l’allenatore dei bavaresi, Julian Nagelsmann, da cui, secondo i media tedeschi, il difensore sarebbe rimasto folgorato. Tanto che il suo nuovo agente, Rafaela Pimenta, avrebbe informato la Juve della sua preferenza per il Bayern.

In questa situazione i bianconeri stanno lavorando per il sostituto del centrale olandese. Il nome più caldo da giorni è quello di Kalidou Koulibaly che piace molto alla società torinese. Le resistenze, però, arrivano dal giocatore stesso che preferirebbe un’altra meta agli storici rivali della Juve. Il Napoli spera che la recente offerta da 6 milioni a stagione convinca il giocatore a rimanere. Purtroppo, però, il senegalese è deciso nel voler cambiare aria, nonostante nel capoluogo campano sia amatissimo da compagni e tifosi. La Juventus vuole inserirsi nella corsa al giocatore, ma deve fare i conti con il Chelsea che avrebbe proposto un contratto da 6 milioni di euro anche se non è dato sapere per quanti anni. Perciò, il club di Agnelli è disposto ad alzare l’offerta fatta al procuratore del giocatore, Fali Ramadani, nel recente incontro con Cherubini. L’idea è passare da 6 milioni netti a 7 milioni più bonus con, anche in questo caso, una sottoscrizione triennale. L’aumento vale anche per l’indennizzo: da 30 a 40 milioni, cifra inizialmente chiesta dai partenopei.

Le alternative a Koulibaly, il cui arrivo rimane difficile, non mancano. Piace Gleison Bremer, però a un passo dall’Inter. Inoltre, si parla di Manuel Akanji del Borussia Dortmund, legato ai tedeschi da un solo anno di contratto. Anche se il candidato più probabile pare essere Presnel Kimpembe, che dopo lo sbarco di Milan Skriniar a Parigi è in uscita dalla compagine francese. Infine, rimangono vive le piste che portano a Nikola Milenkovic e a Gabriel. È chiaro, però, come la preferenza della Juve sia Koulibaly, ma, al tempo stesso, in caso di partenza di De Ligt i bianconeri hanno già messo al vaglio tutte le possibili alternative.