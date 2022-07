La tensione, l’emozione e, in più, il caldo rovente di questi giorni: sono molto probabilmente questi i motivi che hanno causato il malore di Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci, seduta in prima fila, durante la sfilata di Alta Moda Donna di Dolce e Gabbana tenutasi sabato sera in piazza Duomo a Siracusa. La giovane modella aveva appena sfilato con il suo look quando, all’improvviso, si è sentita male e si è accasciata a terra: “Pare un abbassamento di pressione dovuto al caldo“, scrive Fanpage che dà la notizia, confermata poi anche da un video pubblicato su Instagram da Siracusanewsofficial. Nel breve filmato, di una manciata di secondi, si vede la ragazza che viene aiutata a rialzarsi e poi accompagnata nel backstage dalla direttrice di Vogue Italia, Francesca Ragazzi, e da alcuni uomini dello staff. In passerella, intanto, continuavano a sfilare le altre modelle. Fortunatamente, niente di grave per Deva Cassel.

