Almeno otto donne sono state aggredite con le cosiddette ‘gocce Ko‘ a Berlino durante la tradizionale festa estiva del gruppo parlamentare della Spd, come riportato per primo dal quotidiano berlinese Tagesspiegel. Le ‘gocce Ko’ sono una droga liquida insapore facilmente mescolabile alle bevande e che dà una serie di effetti indesiderabili, dalla perdita di memoria a breve termine allo svenimento.

“È una pratica mostruosa che abbiamo subito denunciato alla polizia parlamentare”, ha dichiarato in un comunicato interno ai deputati e ai loro collaboratori il partito socialdemocratico tedesco, raccomandando “a eventuali altre vittime di fare immediatamente denuncia alla polizia”. Il documento citato dai media tedeschi è attribuito a Mathias Martin, che non è un deputato ma è amministratore capo del gruppo parlamentare , come ha confermato a ilfattoquotidiano.it l’ufficio stampa del gruppo parlamentare della Spd, specificando che di solito Martin non appare in pubblico.

Il Tagesspiegel cita una chat interna al partito, nella quale si parla di otto persone colpite. Potrebbero essere sia di più che di meno, specificano tuttavia dal gruppo parlamentare socialdemocratico. Molto è ancora poco chiaro e non si sa neppure in quale momento le gocce Ko siano state somministrate. Almeno un caso però è stato confermato con un test e ha portato ad una denuncia contro ignoti.

Il quotidiano spiega che la festa che si è svolta mercoledì in un tendone nel cortile del Cancellierato. Ne hanno preso parte circa mille persone, molte meno che in passate edizioni in cui i partecipanti erano più del doppio: c’erano anche rappresentanti del mondo economico, di altri partiti e della stampa. Quest’anno per la pandemia si è festeggiato in un nucleo ridotto interno al partito: oltre ai deputati della Spd e ai loro collaboratori al Bundestag e nei distretti elettorali, c’era anche il cancelliere Olaf Scholz.

Wir sind alle entsetzt über diesen unglaublichen Vorgang und werden alles in unserer Macht stehende tun, um das aufzuklären. Allen die es betrifft, empfehle ich, dies anzuzeigen. Und natürlich ist die @spdbt-Fraktionsspitze für die Betroffenen jederzeit ansprechbar. https://t.co/5xudSnzr6l — Katja Mast (@KatjaMast) July 8, 2022

La prima capogruppo parlamentare della Spd, Katja Mast, ha dichiarato: “Siamo tutti inorriditi e faremo tutto quanto in nostro potere per chiarire questo incredibile svolgimento”. Anche lei consiglia alle vittime di presentare denuncia, aggiungendo che la direzione femminile del partito è in ogni momento a loro disposizione. La collega di partito Carmen Wegge ha twittato a sua volta: “È un attacco a noi donne. Non solo a questa festa, succede ogni giorno! Quanto si può mai essere in disprezzo delle donne? Piena solidarietà a tutte le vittime”, accompagnando il messaggio con l’emoj di un pugno chiuso. Non appare per contro esserci ancora nessun comunicato stampa o presa di posizione via Twitter da parte del cancelliere Scholz.