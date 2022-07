Laura Pausini nuovamente virale su TikTok. Solo qualche giorno fa, la pop-star di fama mondiale aveva raccolto 1.6 milioni di visualizzazioni grazie ad un video insieme alla figlia Paola, nata nel 2013 dall’amore con il compagno, nonché suo musicista Paolo Carta. Questa volta, invece, il video è di tutt’altro tipo e conta 1.7 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore. Nella clip pubblicata ieri 4 luglio, Laura Pausini è ritratta a tavola su uno yacht mentre ride a crepapelle, dopo un bicchiere di troppo. Sembra ora di cena e a tavola è stato servito del vino rosso. “Ve l’ho sempre detto che sono astemia!”, ha scritto lei nella didascalia sotto al filmato diventato virale. Poi ha spiegato: “Avevo bevuto mezzo bicchiere di vino rosso mischiato con l’acqua”.

Grandi risate a tavola, nessuno riesce a trattenersi tanto è divertente il siparietto. E anche i commenti sotto al TikTok sono esilaranti: “La Pausini ubriaca ci mancava ahahahha”, “Simpaticissima! Ti amo Laura”, “Queste sono le risate che fanno bene ad anima e corpo, ti amo”. In tanti hanno notato la dolcezza della figlia Paola che si è avvicinata alla madre dicendole: “Mamma, mammaaa”, non capendo forse perfettamente cosa stesse accadendo. “Paola preoccupatissima”, “Io sono come te e i miei figli come Paola” oppure: “Poverina la figlia, che tenera”, hanno scritto in molti. “Laura bevi più spesso, ti prego. Sono morta dal ridere”, ha infine commentato un altro utente. Ma la cantante di Faenza ha replicato: “Mai più“, aggiungendo una risata.