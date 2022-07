Conor McGregor non ha intenzione di fermarsi. L’atleta infatti sta continuando ad allenarsi per un ritorno sull’ottagono. Ad ora non c’è una data precisa ma, i suoi oltre 45 milioni di follower, attendono questo momento più di ogni altra cosa. È passato un anno dalla terribile sconfitta con Poirirer in cui McGregor si procurò il grave incidente alla caviglia. Come è cambiata la sua vita in questi mesi? Ovviamente continuando ad ostentare la sua vita nel lusso sfrenato ed allargando il bacino del suo ramo imprenditoriale. L’uomo infatti da qualche giorno ha portato a 3 il numero di locali a suo nome. L’ultimo in ordine di apertura è un pub aperto a Howth nella Contea di Dublino, oltre ai due nella capitale: Black Forge (qui spesso fa le ore piccole con bicchiere alla mano) e Marble Arch. Il 33enne infatti attraverso il suo profilo social non ha filtri: racconta ciò che avviene la notte, documenta allenamenti, gli acquisti fatti e dediche di parole forti quasi sempre rivolte agli avversari in UFC.

Qualche giorno fa sul profilo Instagram dell’atleta è apparso un post in news feed molto particolare. La foto pubblicata vede come protagonista una donna coricata su un letto con un tatuaggio visibile sul braccio. L’inchiostro è stato usato per imprimere una frase: “Vorrei scusarmi con assolutamente nessuno”. E una firma: Connor McGregor. Ebbene sì, è una citazione del campione di MMA. Ecco quindi che scatta l’appello da parte nell’atleta nel voler trovare e conoscere la proprietaria del tattoo: “A questa donna, contattami. Ti amo”.

È partito quindi il tam tam tra i 45 milioni di follower per risalire all’identità misteriosa della ragazza che, da un momento all’altro, è salita alla ribalta. Tutto questo ovviamente non deve far preoccupare la madre dei suoi figli. Da parte di McGregor infatti c’è il desiderio di conoscere una tifosa che, dal lontano 2016 (anno in cui l’atleta diventò il primo combattente UFC in assoluto a detenere le cinture come campione mondiale in due classi di peso contemporaneamente) non smette di seguirlo. E chissà che quell’incontro non possa avvenire proprio con una birra in mano in uno dei pub di McGregor. Vedremo.