L’incontro tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte è stato rinviato. Il premier è infatti sui luoghi della tragedia della Marmolada e difficilmente rientrerà a Roma per tempo (il faccia a faccia era in programma alle 16). Per lo stesso motivo il consiglio dei ministri – fissato per le 18 – è in stand by. Draghi sarebbe dovuto arrivare in elicottero direttamente a Canazei ma per via del maltempo l’atterraggio è avvenuto a Verona e ora il capo del governo si sta spostando alle pendici delle Dolomiti in auto. Il premier e il leader del M5s hanno concordato di incontrarsi mercoledì 6 luglio alle 16.30.

Già stamani, riferiscono fonti del M5s citate dall’AdnKronos, Conte aveva inviato a Draghi un messaggio in cui aveva manifestato la disponibilità a posticipare l’incontro, così da poter permettere al premier di avere tutto il tempo necessario per il sopralluogo in un momento così delicato. Poco dopo Draghi e Conte si sono sentiti al telefono e hanno deciso di comune accordo di vedersi un altro giorno. Per queste stesse ragioni Conte ha deciso di rinviare anche il Consiglio nazionale del Movimento. “Giuseppe ha chiesto a Draghi di rinviare incontro causa tragedia della Marmolada. Essendo Draghi ora a Canazei, farlo tornare in questa situazione era fuori luogo. Quindi ci aggiorniamo”, ha scritto ai membri dei comitati il vicepresidente Riccardo Ricciardi.