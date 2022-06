Protesta alla ripresa della riunione delle commissioni Finanze e Bilancio della Camera dei deputati di Alternativa, contro l’emendamento al Superbonus riformulato dal governo nell’ambito della conversione del dl aiuti. I deputati tra cui Alvise Maniero, Raphael Raduzzi, Raffaele Trano, hanno occupato simbolicamente il palco dove siedono il presidente e il rappresentante del governo, e hanno esibito uno striscione con la scritta: “Salvate il Superbonus”. “Questa riformulazione farà fallire migliaia di imprese, non serve a niente, non sistema la cessione dei crediti e non dà alcuna proroga. I patti non sono stati rispettati”, hanno detto i deputati.