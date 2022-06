Il caveau era coperto da un pannello rimovibile, ma il cash-dog “Grisby”, allenato a fiutare i contanti, non si è fatto ingannare. Durante una perquisizione domiciliare della villa di due coniugi bergamaschi, indagati per reati di natura fiscale e fallimentare, il cane della Guardia di Finanza di Linate ha permesso ai militari di scoprire il locale sotterraneo corazzato ricavato in uno spazio della cantina.

Lì erano custoditi 2.584.500 di euro in contanti (suddivisi in mazzette da diversi tagli e riposti in valigie da viaggio), 40 orologi di varie marche internazionali di lusso dal valore di mercato complessivo di circa 1,3 milioni di euro, diamanti, gioielli, lingotti d’oro e oltre 2.600 monete d’oro e d’argento, per un valore di circa 1 milione di euro, di cui gli indagati disponevano senza una plausibile giustificazione. In totale, il valore dei beni ammontava a 5 milioni di euro.

I finanzieri del comando provinciale Milano hanno dunque eseguito il sequestro preventivo d’urgenza, poi convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, del bottino nascosto nel caveau di Roberto Polese, 49 anni, e di sua moglie Lara Seghezzi, rispettivamente amministratore di fatto e di diritto di una società a responsabilità limitata operante in diversi settori commerciali. Dalle attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano, con specifico riferimento all’analisi reddituale dei coniugi indagati, è emersa infatti una notevole sproporzione dei valori rinvenuti all’interno del caveau, rispetto ai redditi lordi dichiarati al Fisco dalla coppia negli ultimi dieci anni, pari a complessivi 235.000 euro.

“Grispy” ha aiutato i militari a individuare una cooperativa “farlocca”, una di quelle che il “pool crisi d’impresa”, coordinato dal pubblico ministero Roberto Fontana, cerca di stanare da mesi, prima che falliscano e lascino debiti fiscali e contributi evasi. Nel caso di Polese e Seghezzi, la perquisizione si è resa necessaria dopo una serie di intercettazioni che hanno captato la frase “borse da spostare“. Un campanello d’allarme per le Fiamme Gialle che hanno subito ipotizzato uno passaggio di contabilità in nero.