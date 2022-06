Almeno quattro morti e centinaia di feriti, di cui 60 gravi. Una tribuna di legno è crollata durante una corrida a El Espinal, nella Colombia centrale. L’incidente è avvenuto durante una corraleja, un evento durante il quale membri del pubblico sono incoraggiati a entrare nell’arena e sfidare i tori, domenica attorno alle 12 e ha coinvolto almeno otto palchi dell’arena Gilberto Charry.

Lo spettacolo con i tori, come riporta Blu Radio di Bogotà, era stato organizzato per le festività in questi giorni di San Pietro e Paolo, e le tribune dell’arena erano strapiene di spettatori quando, forse per l’eccessivo affollamento, è avvenuto il crollo che ha coinvolto un gran numero di persone.

I video mostrano chiaramente il momento del crollo, il gran polverone generato, le persone inghiottite dalle strutture schiantatesi al suolo, e il fuggi fuggi delle persone che in quel momento nell’arena sfidavano i tori in libertà.

Il presidente eletto colombiano Gustavo Petro ha auspicato che “tutte le persone coinvolte nel crollo di alcune tribune di una arena di El Espinal possano sopravvivere alle ferite riportate”. Il futuro capo dello Stato, che si insedierà al potere il 7 agosto, ha anche “sollecitato i comuni a non autorizzare più spettacoli che possano implicare la morte di animali o persone”.