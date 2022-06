Prima l’ammissione, poi la verità. Sedici anni dopo. Zinedine Zidane ha spiegato una volta per tutte il motivo che lo portò a colpire con una testata sul petto Marco Materazzi durante la finale dei mondiali di calcio 2006 a Berlino, ponendo fine in maniera terribile alla sua straordinaria carriera da calciatore. Fino ad ora si era sempre detto che a provocare la reazione del calciatore francese fosse stato un insulto del difensore azzurro nei confronti della madre di Zizou. La verità è diversa. “Marco non disse niente di mia madre, ha detto spesso di non aver insultato mia madre ed è vero. Ma ha insultato mia sorella, che in quel momento era con mia madre, che non stava bene” ha spiegato Zidane in un’intervista.