Il mercato è bloccato: Botman è andato al Newcastle, Maldini non ha ancora rinnovato il contratto con la nuova proprietà, non è ancora arrivato nessun acquisto e anche il rinnovo di Rafael Leao è tutto tranne che scontato. Le voci, tuttavia, continuano. Una in particolare fa molto piacere ai tifosi del Milan, che a quanto pare è fortemente interessato al calciatore marocchino del Chelsea Hakim Ziyech. L’esterno dalle spiccate doti offensive è un pallino della dirigenza rossonera già da un anno e secondo quanto riferito dal suo quasi ex compagno di squadra Romelu Lukaku ha espresso il desiderio di lasciare Londra e il Chelsea, dove non si è integrato bene. Fin qui le parole, ma come sempre capita contano i fatti. E i fatti per il Milan sono rappresentati dall’ingaggio molto alto del calciatore: cinque milioni di sterline, ben al di là di quanto vuole spendere il Milan. Secondo Sky sport, si lavora su una possibile intesa, visti anche i buoni rapporti tra le due società, entrambe americane.