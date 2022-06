“Voglio andare avanti, non posso mettermi a rispondere tutti coloro che mi attaccano, ho ricevuto anche odio e offese personali, se ci mettiamo a discutere tra forze politiche non facciamo altro che allontanare i cittadini dalla politica”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Napoli, a margine del convegno ‘L’azienda e i mercati internazionali: vantaggi e opportunità’, in merito all’intervista rilasciata da Davide Casaleggio al Corriere della Sera. “Insieme per il futuro non è un partito personale, stiamo promuovendo una costituente dei territori – ha aggiunto – nei prossimi giorni incontrerò tanti sindaci e consiglieri”. “Pensare di lasciare il governo – ha concluso – significherebbe abbandonare il Paese in questo momento storico. Se in questo momento qualcuno pensa di poter alimentare il dibattito politico con l’odio, in noi non troverà un interlocutore. In noi troverà solo persone col sorriso e con l’ottimismo che cercano di risolvere i problemi del Paese”.