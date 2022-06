Nessuna contestazione, nessuna accoglienza da re, solo indifferenza: per riconquistare i tifosi Lukaku dovrà sudare. È quanto emerge da un lungo post su Facebook della Curva Nord dell’Inter, che ha reso noto il suo pensiero sul ritorno dell’attaccante belga in maglia nerazzurra: “È stato sostenuto (e trattato) come un Re, ora è uno come tanti” si legge nel comunicato del tifo organizzato. Che ha chiarito il proprio atteggiamento: “La Curva Nord sostiene l’Inter e non farà alcuna contestazione al giocatore (nonostante il comportamento dell’estate scorsa); posto ciò nessuno deve andare ad accoglierlo con sciarpe o vessilli della Curva o dei gruppi che la compongono”.

Il che non significa chiusura totale nei confronti del giocatore: “Tutto ciò che in futuro verrà eventualmente fatto nei suoi confronti dovrà guadagnarselo sul campo con umiltà e sudore… – hanno scritto i tifosi – Sia altresì chiaro a tutti che non tiferemo mai contro Lukaku se indosserà nuovamente la maglia dell’Inter”. “Invitiamo comunque tutti gli interisti a non cadere nel tranello opposto, quello di correre subito a sbavargli dietro – aggiunge la Curva Nord – Oltre ad un chiaro aspetto emozionale istintivo, fare finta che niente sia successo, altro non farebbe che dare una ulteriore accelerata a quel processo oramai in atto da anni finalizzato a renderci tutti ebeti e supini consumatori“. La Curva, poi, ricorda cosa è successo la scorsa estate: “Abbiamo preso atto del tradimento di Lukaku e ci siamo rimasti malissimo. Ad un calciatore queste cose col tempo si possono anche perdonare, ma rimangono. Ora Romelu palla lunga e pedalare. Fiduciosi, verso un futuro da costruire insieme”.

Nel frattempo, è praticamente ufficiale il nuovo rinforzo per Simone Inzaghi. Sono in corso, infatti, le visite mediche di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno in arrivo da svincolato dopo l’esperienza alla Roma. Il 33enne Mkhitaryan è arrivato di prima mattina alla Clinica Humanitas di Rozzano, quindi si è trasferito al Coni per l’idoneità sportiva. L’ex Arsenal firmerà con l’Inter un contratto da oltre 3 milioni di euro netti più bonus.