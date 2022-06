“Tra gli impegni abbiamo anche voluto porre il tema della centralità del Parlamento che ha un ruolo fondamentale e insostituibile, concetto che dovrebbe essere scontato in una democrazia parlamentare ma che in modo incomprensibile ci ha visti impegnati da ieri per 24 ore in un braccio di ferro con il governo“. Lo ha dichiarato in aula la senatrice Mariolina Castellone, capogruppo M5s in Senato, intervenendo in dichiarazione di voto sulla risoluzione di maggioranza in vista del Consiglio europeo dopo le comunicazioni del presidente Mario Draghi.

“Ribadiamo con forza la nostra appartenenza all’Ue e all’Alleanza atlantica, cosa mai messa in discussione. La politica del M5s è saldamente ancorata alla Carta delle Nazioni Unite e dall’Alleanza atlantica. Basta falsità e strumentalizzazioni su questo tema”, ha concluso.