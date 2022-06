In queste ore molte persone non riescono a raggiungere alcuni siti Internet, anche dall’Italia, e stanno facendo i conti con la scritta “500 Internal Server Error“. Il disservizio va attribuito a Cloudflare, una Content delivery network (CDN), la rete di server distribuiti sul territorio che forniscono la trasmissione rapida di contenuti multimediali. La conferma è arrivata su Twitter dalla stessa azienda americana. Sul suo portale di monitoraggio ufficiale, Cloudflare ha dichiarato che il problema è stato identificato e a partire dalle 8 e 57 il team ha lavorato per implementare una soluzione, che è stata distribuita nella rete alle 9 e 20. Al momento sembra che molti siti abbiano ripreso a funzionare, ma la società statunitense invita a monitorare la situazione.

The issue has been identified and a fix is being implemented. — Cloudflare (@Cloudflare) June 21, 2022