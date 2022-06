La trama sembra quella di un cinepanettone: ma la Bugatti da due milioni di euro di Cristiano Ronaldo schiantata contro un muro da un dipendente è realtà. Già: il portoghese infatti è in vacanza a Maiorca, dove un suo dipendente si è messo alla guida di una Bugatti Veryon da due milioni di euro. Auto non facilmente domabile, s’intende, visto che si parla di 410 chilometri orari raggiungibili e di un’accelerazione che va da zero a cento in poco meno di 3 secondi…e infatti l’uomo ha perso il controllo finendo contro la cancellata di un locale, peraltro adiacente a un deposito di bombole di butano. Distrutta l’automobile nell’impatto, in particolare la parte anteriore di quella Bugatti che CR7 aveva preteso di avere con sé facendola arrivare dal garage della villa di Manchester. Sul caso stanno indagando le autorità.