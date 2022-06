Il possibile ritorno di Romelu Lukaku manda “in tilt” i tifosi dell’Inter. Le voci di mercato sempre più insistenti circa il (ri) approdo in nerazzurro dell’attaccante belga sono coincise con il primo giorno di vendita libera degli abbonamenti per la prossima stagione. E così le ‘code’ online sul sito del club sono arrivate fino a un’ora di attesa per acquistare la tessera che garantirà di poter seguire dal vivo le partite casalinghe della squadra di Simone Inzaghi, fresco di rinnovo fino al 2024.

Lukaku è ormai a un passo dal ritorno a San Siro: manca l’ok del presidente Zhang, che ha chiesto al dg Beppe Marotta e all’uomo mercato Piero Ausilio di ‘tagliare’ ancora un filo i costi del prestito dal Chelsea. La punta da tempo ha manifestato tutta la sua intenzione di rientrare alla Pinetina e da più parti si conferma che manca un ultimo sforzo delle parti in causa per arrivare all’intesa definitiva, ad appena 10 mesi di distanza dalla cessione per 115 milioni di euro. Quanto è bastato per riaccendere l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri che già nella fase di prelazione hanno fatto incetta delle tessere, ormai a quota 40mila.