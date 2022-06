La richiesta che “il Parlamento sia coinvolto sulle forniture militari”. E la diffida a Luigi Di Maio perché “cessi le esternazioni che ledono l’immagine del Movimento“. Dopo una riunione notturna di quattro ore e al termine di una mattina di nuove accuse incrociate tra i leader del M5s, il Consiglio nazionale ha diffuso una nota nella quale si ribadisce la linea politica e soprattutto si prende posizione nei confronti del ministro degli Esteri. Nessuna espulsione, come già anticipato nelle scorse ore, ma una presa di distanza dalle accuse di avere posizioni anti-Nato. E soprattutto, i vertici usano una formula che rievoca una delle poche vie d’uscita per il presidente: contestare al titolare della Farnesina la “lesione dell’immagina del M5s”.

Il ruolo del Parlamento – In particolare, “il Consiglio Nazionale auspica che l’intero Parlamento o, quantomeno, i Gruppi parlamentari che sostengono il Governo possano convenire sulla necessità di: a) una descalation militare in favore di una escalation diplomatica che porti al più presto a un cessate il fuoco e, in prospettiva, a una definizione pacifica del conflitto in atto; b) di un più pieno e costante coinvolgimento del Parlamento con riguardo alle linee di indirizzo politico che verranno perseguite dal Governo italiano nei più rilevanti consessi europei e internazionali, inclusa l’eventuale decisione di inviare a livello bilaterale nuove forniture militari, funzionale a rafforzare il mandato del Presidente del Consiglio in tali consessi”.

La diffida a Di Maio – Le “recenti dichiarazioni del ministro Luigi Di Maio” sulla linea di politica estera M5s sono “esternazioni” che “distorcono le chiare posizioni” assunte a maggio e “oggi integralmente ribadite, sempre all’unanimità”. Sono parole “inveritiere e irrispettose della linea di politica estera assunta” dal Movimento, che mai ha posto in discussione la collocazione del nostro Paese nell’ambito” dell’Alleanza atlantica e dell’Unione europea. Dichiarazioni che “sono suscettibili di gettare grave discredito sull’intera comunità politica del M5S, senza fondamento alcuno”.

La linea politica sulla guerra e l’invio di nuove armi – Il Consiglio nazionale è partito dicendo che la linea politica rimane quella “definita all’esito della riunione del 16-17 maggio 2022“. E quindi hanno diffuso nuovamente quanto stabilito in quella sede: un modo per respingere le accuse del capo della Farnesina che invece sostiene che ora il M5s voglia “disallineare il Movimento” dalle posizione Nato e Ue. Il documento ribadisce la condanna per “l’aggressione militare condotta dalla Russia contro l’Ucraina” e “i ripetuti attacchi arrecati dalle forze militari russe alla popolazione e alle infrastrutture civili”. Poi considera “necessarie le sanzioni alla Russia” e “il perseverare negli aiuti umanitari”. Quindi insiste nel chiedere “che l’Italia si faccia interprete e sia protagonista di una nuova fase degli sforzi diplomatici in tutte le sedi internazionali affinché sia scongiurato il rischio di una escalation militare e siano invece promosse serie e credibili negoziazioni diplomatiche, che valgano a evitare che il confitto attuale deflagri in uno scontro militare di proporzioni sempre più vaste e incontrollabili”.

A proposito delle armi, il nodo più contestato nelle scorse ore, il Consiglio nazionale afferma “di ritenere assolutamente opportuno che l’Italia, dopo avere già inviato varie forniture” ora “concentri i suoi sforzi sul piano diplomatico, promuovendo, in particolare, un’azione sinergica anche con altri Paesi europei per giungere a una soluzione equilibrata, equa e sostenibile”. Quindi si ritiene “necessario – dopo quasi tre mesi di confitto nel cuore dell’Europa, con uno scenario in continua evoluzione – un confronto in Parlamento tra le varie forze politiche, con la possibilità di pervenire a un atto di indirizzo del Parlamento che possa contribuire a rafforzare l’azione politica del Governo in tutti i consessi internazionali e a perseguire un indirizzo ampiamente condiviso dal Governo e dal Parlamento”. E a questo proposito, si ritiene “non sufficiente il vaglio parlamentare che è stato effettuato in corrispondenza del c.d. “decreto Ucraina”, che risale ai giorni immediatamente successivi all’aggressione militare russa, e che non tiene conto dei mutamenti nel frattempo intercorsi e delle strategie che si stanno delineando anche a livello internazionale”. E conclude: “Il Movimento chiederà che il Presidente del Consiglio dei Ministri venga in Parlamento a riferire sulle iniziative sin qui attuate e su quelle programmate in modo che ci sia piena condivisione dell’indirizzo politico a tutti i livelli istituzionali”.