Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 35.427 nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 tra i 185.819 tamponi processati, di cui 143.413 test rapidi. L’incidenza è quindi al 19,1%: quasi un tampone ogni 5 risulta positivo. I decessi segnalati sono 41. Il saldo degli ingressi-uscite dai reparti segnala un +17 posti letto occupati nei reparti di area medica a -1 in terapia intensiva, in un giorno da 24 ingressi.

Il confronto settimanale restituisce una fotografia nitida della ripresa della circolazione virale, sotto la spinta di Omicron 5 che stando all’ultima flash survey era al 23% di prevalenza lo scorso 7 giugno: da lunedì ad oggi i casi rintracciati sono stati 153.730, circa il 50% in più rispetto ai 103.551 degli stessi cinque giorni della scorsa settimana. In leggero rialzo anche gli ingressi in terapia intensiva (da 101 a 115) e si inverte anche la situazione dei reparti ordinari con +202 posti letto occupati in 5 giorni, mentre era stato -249 nella precedente settimana.

Ad oggi sono 4.320 i pazienti Covid in area medica e altri 191 si trovano in rianimazione. In isolamento domiciliare si trovano 567.534 contagiati per un totale di 572.045 attualmente positivi. Da inizio pandemia i casi accertati sono stati 17.809.934: in 17.070.231 sono già guariti o sono stati dimessi (+64.865 nelle ultime 24 ore) mentre altri 167.658 sono deceduti. La Lombardia segnala 5.009 nuovi casi in 24 ore – 1.976 nel Milanese, 919 in città – seguita dal Lazio con 4.826 e da altre tre regioni oltre quota 3mila (Veneto 3.306, Campania 3.288 ed Emilia-Romagna 3.117).