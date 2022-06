Dopo la rabbia per il pasticcio di Montecarlo, la delusione per il doppio ritiro a Baku: per i tifosi della Ferrari sono settimane tristi. Il sogno di tornare a vincere un mondiale con Charles Leclerc, assaporato nel corso dei primi gran premi, sta svanendo circuito dopo circuito, problema dopo problema. Quello al motore, con la power unit che ha tradito il monegasco al 20esimo giro quando era tornato in testa alla corsa, è un serio grattacapo a Maranello: la vettura mostra gravi carenze nell’affidabilità.

Inevitabili le reazioni degli appassionati, quindi, compreso lo sfogo di un “tifoso vip” del Cavallino rampante, Lapo Elkann. “E’ molto doloroso”, ha scritto su Twitter. Per poi usare parole più dure: “È ora di tornare a lavorare come all’inizio di campionato (sic). E sempre Forza Ferrari…senza negare che oggi sono molto triste“.