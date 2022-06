Sono 22.104 i nuovi contagi da Covid registrati in Italia sabato 11 giugno, frutto di 187.234 tamponi, tra antigenici e molecolari, eseguiti nelle ultime 24 ore. Un dato che certifica come i casi di positività non siano più in calo: questa settimana infatti finora sono stati registrati 125.655 positivi, mentre tra lunedì e sabato scorsi erano stati 99.344. La discesa dei contagi, in altre parole, ha subito una battuta d’arresto.

Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre altri 60 decessi, che portano il totale negli ultimi 6 giorni a 416. Negli stessi giorni della scorsa settimana invece i morti erano stati 353. Fortunatamente, continuano a calare i pazienti positivi ricoverati in ospedale: in area medica sono 4.076, ovvero 86 in meno di venerdì. Sono invece 193 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno di ieri. Attenzione però ali ingressi giornalieri: sono 22, 123 nel complesso da lunedì. La scorsa settimana? Nei primi 6 giorni erano stati solo 99. Un altro campanello d’allarme.

Il tasso di positività registrato oggi è dell’11,81%, in calo rispetto al 12,67% di ieri. Gli attualmente positivi sono 620.966, dunque 2.455 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.634.065 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.365. I dimessi e i guariti sono 16.845.734, con un incremento di 24.853 rispetto a venerdì.