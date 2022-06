Segnali incoraggianti da Stefano Tacconi, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale colpito da emorragia cerebrale nelle scorse settimane. L’ex calciatore è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico nella giornata di lunedì, e il figlio Andrea ha nuovamente aggiornato sulle sue condizioni: “Papà subito dopo l’operazione ha fatto capire di voler scrivere qualcosa. S+L (l’iniziale sua e di mia mamma, con love)”. Tacconi era stato colpito da aneurisma cerebrale lo scorso 23 aprile: era stato portato inizialmente al Pronto Soccorso dell’ospedale di Asti, dove si trovava per una manifestazione, e poi trasferito ad Alessandria. L’aggiornamento in una storia Instagram, dove ha pubblicato la foto del biglietto scritto dal padre. Un segnale incoraggiante dopo l’intervento di lunedì dunque: operazione prevista nel percorso di cure che i medici del reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria, dove Tacconi è ricoverato dopo il malore che lo ha colpito, hanno previsto per l’ex numero uno bianconero, e non dunque in seguito a un peggioramento clinico.