Justin Bieber sta male ed è costretto a cancellare i due concerti che aveva in programma a Toronto. E’ stato lui stesso ad annunciarlo con un toccante post pubblicato sui suoi profili social: “Sono seriamente malato. Ho la malattia di Lyme, oltre che una seria mononucleosi cronica”, ha esordito la popstar. Quindi ha spiegato: “Molte persone dicevano che avevo un aspetto orribile, che mi facevo di metanfetamine ecc., ma non hanno capito che di recente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, oltre che una seria mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, la mia energia e la mia salute in generale. Non riesco a crederci che sto dicendo questo, ma la mia malattia è peggiorata e devo cancellare su ordine dei medici“.

Justin Bieber, 28 anni, ha confidato di aver “passato due anni difficili”: “Queste cose saranno spiegate ulteriormente in una serie di documentari che metterò su YouTube a breve – ha aggiunto -. Potrete apprendere tutto quello che sto combattendo e superando. Sono stati due anni difficili ma sto avendo il giusto trattamento che aiuterà a curare questa malattia finora incurabile (quella di Lyme, ndr). Vi amo, mi prenderò un periodo di riposo e poi tornerò più in forma di prima”, ha concluso. La Scotiabank Arena ha fatto sapere su Twitter che i biglietti venduti per le due date saranno validi per le nuove date.