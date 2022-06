Il principe Andrea è positivo al Covid. La notizia arriva proprio nel giorno in cui hanno preso il via i festeggiamenti per il Giubileo di Platino di Elisabetta II, un evento grandioso che coinvolge non solo la famiglia reale ma tutto il Regno Unito. A dare la notizia è Buckingham Palace, che ha precisato che per questo motivo venerdì non parteciperà più al servizio giubilare di ringraziamento della regina nella cattedrale di St. Paul: “Dopo aver effettuato un test di routine, il duca è risultato positivo al Covid e con rammarico non sarà più presente alla funzione di domani“, ha fatto sapere un portavoce della Royal Family. Da quanto si apprende, il Duca di York ha incontrato la Regina negli ultimi giorni, ma ha fatto regolarmente test e non ha più avuto contatti con lei da quando è risultato positivo.