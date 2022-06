La ricorrenza del 2 giugno è l’occasione per spiegare anche ai più piccoli e agli adolescenti l’importanza e la storia della Festa della Repubblica. Ad aiutare i genitori in questo compito con i propri figli possono aiutare anche numerosi libri sull’argomento. Ne abbiamo selezionati cinque per voi.

“Lo Stato siamo noi” di Carlo Marconi e Desideria Guicciardini (Edizioni Gruppo Abele)

L’idea di questo libro è nata ad un maestro che vive a Pavia e che ama la scrittura creativa. Ed è proprio ai suoi allievi che dedica il testo realizzato con l’illustratrice Guicciardini. Un libro di una semplicità disarmante perché quando si è dei bravi insegnanti (e scrittori) si sanno tradurre i valori in parole vicine a tutti. La prima pagina apre proprio con una poesia dedicata al 2 giugno andando poi a proporre le parole più importanti: democrazia, eguaglianza, lavoro, pace, cultura, minoranze etc. Una rima dopo l’altra si scoprono le basi dell’educazione alla cittadinanza.

Età consigliata: dai 7 anni

“Gioca con l’educazione civica” di Claudia Centi e Alice Pieroni (Federighi editori)

Questo è un vero libro interattivo: pagine non da sfogliare ma con le quali giocare. Un modo per imparare divertendosi o perlomeno senza annoiarsi. La scoperta del 2 giugno qui viene proposta andando a scoprire il simbolo della Repubblica che fu adottato ufficialmente il 5 maggio 1948. Altra pagina spassosa quella dedicata alla bandiera italiana dove i ragazzi sono invitati a colorare le immagini da cui derivano i colori del nostro vessillo. L’opera da spazio alla creatività dei bambini, alla loro immaginazione guidandoli, tuttavia, attraverso i punti fondamentali della Costituzione.

Età consigliata: dai 6 anni

“Viva la Costituzione” di Andrea Franzoso (DeAgostini)

Sono venti le parole chiave attraverso cui l’autore racconta ai ragazzi la Costituzione italiana, fondamento della nostra Repubblica. La spiegazione di ogni sostantivo è accompagnata a storie vere, esempi da conoscere e imitare, riflessioni di esperti e testimoni. Una narrazione collettiva fatta attraverso il contributo di persone che ne “sanno” di questo argomento: Anna Maria Ajello; Matteo Bussola; Ilaria Capua; Gherardo Colombo; Piercamillo Davigo; Milena Gabanelli; Tomaso Montanari; don Gino Rigoldi; Sergio Rizzo e tanti altri.

Età consigliata: dai 12 anni

“Essere il cambiamento” di Alessandra Viola (Fabbri editore)

Un libro per imparare a essere cittadini: dalla Costituzione al cambiamento climatico passando dalla legalità alla salute. L’autrice propone nove temi raccontati da chi li vive in prima persona. Un libro per capire cosa significa essere un cittadino, per vivere ogni giorno consapevolmente, per rendere il mondo un posto migliore per tutti. Il testo è arricchito da quattro contributi importanti: quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella; di Ambra Angiolini; di Manuel Bortuzzo e Fiammetta Borsellino.

Età consigliata: dai 12 anni

“La giustizia conviene. Il valore delle regole raccontato ai ragazzi di ogni età” di Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte (Piemme)

Chi meglio di due magistrati può spiegare la Costituzione a degli adolescenti? Caselli, ormai in pensione da qualche anno ma ancora attivissimo, e Lo Forte riescono – con un linguaggio adatto ai più giovani ma allo stesso tempo con grande professionalità – a parlare di pena, magistratura, di com’è un processo e della storia della nostra Repubblica in maniera appassionante. Le prime pagine sono dedicate proprio alla nascita della Repubblica e alla Costituzione.

Età consigliata: dai 15 anni