Nelle ultime 24 ore sono state 30.048 le nuove diagnosi di infezione da Sars-Cov-2 in Italia tra i 264.273 tamponi, di cui 190.811 test rapidi. L’incidenza è quindi dell’11,5%. I decessi sono stati 136. In netto calo i ricoverati con sintomi (-189) e flettono anche i parenti in terapia intensiva (-19) in un giorno da 25 ingressi.

Nel confronto settimanale tra i primi tre giorni, si nota una forte diminuzione della circolazione virale con 88.565 casi tra il 16-18 maggio (erano stati 115.419 tra il 9 e l’11) . Stabili gli ingressi in terapia intensiva (da 95 a 88), mentre continua il calo dei posti letto occupati con la stessa velocità (da -243 a -256). Restano invece stabili i decessi, da 357 a 386.

Ad oggi sono 7.276 i posti letto occupati nei reparti Covid e altri 318 sono le persone assistite in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 944.984 positivi, per un totale di 952.578 attualmente positivi. Da inizio pandemia, i casi accertati in Italia sono stati 17.147.477: al netto degli attualmente positivi, in 16.029.269 sono guariti o sono stati dimessi (+45.614 nelle ultime 24 ore) e altri 165.630 sono morti.

Nessuna regione supera i 5mila positivi, con la Lombardia che fa segnare il record di nuovi casi (4.325) seguita da Campania (3.253), Lazio (2.883), Emilia-Romagna (2.835), Veneto (2.613) e Sicilia (2.204). Oltre mille casi anche in Puglia, Toscana, Piemonte e Sardegna.