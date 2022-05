Un bambino di un anno è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Perugia dove è arrivato domenica 15 maggio in arresto cardiaco e ipotermia. Il piccolo, di origini nigeriane, ora in prognosi riservata, è stato portato al pronto soccorso dalla madre e da un altro connazionale. Sul caso indaga la Squadra Mobile coordinata dalla Procura di Perugia.

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino era già stato ricoverato in ospedale a marzo per una frattura all’omero destro. Gli esami hanno portato alla luce anche un frattura alla testa e una tumefazione nella stessa area.