Con l’auto ha danneggiato la scalinata di Trinità dei Monti, in piazza di Spagna a Roma, e poi si è dato alla fuga. E’ successo nella notte tra il 10 e l’11 maggio: un uomo a bordo di una Maserati, per cause in corso di accertamento, è andato a colpire la celebre scala simbolo della Capitale. Gli agenti della Polizia Locale, I Gruppo Trevi, hanno attivato le indagini del caso e, grazie alle immagini di videosorveglianza della zona, hanno acquisito gli elementi utili per il rintraccio del veicolo.

In queste ore sono in corso le ulteriori verifiche per individuare chi fosse alla guida. Sul posto richiesto l’intervento del personale della Sovrintendenza Capitolina, che ha provveduto a constatare i danni. Al responsabile, oltre alla denuncia per danneggiamento aggravato, verranno addebitati i costi per la riparazione.