Il “warm up” di Charles Leclerc: il pilota della Ferrari in Formula 1 si riscalda giocando a calcio tennis con David Beckham. Il siparietto della sfida si è consumato nel paddock del Gran Premio di Formula 1 a Miami, negli Stati Uniti, dove per la prima volta nella storia della F1 si è corso su un circuito in questa località. “Non potevo desiderare un warm up e un riscaldamento migliore per la gara di ieri. Grazie per essere passato David Beckham”. Scrive il pilota nel post di accompagnamento al video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale.